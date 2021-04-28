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Питерец.ру » Общество » Гастрономический фестиваль «Корюшка идет»

Гастрономический фестиваль «Корюшка идет»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Википедия
Фестиваль, который призван популяризировать «рыбный» туризм Ленинградской области, пройдет 15 и 16 мая в Новой Ладоге

Велопробег, выступления звезд российской эстрады, выпуск молоди сига в Волхов, «Водный парад» и фейерверк ─ гастрономический фестиваль «Корюшка идет» приготовил для гостей праздника насыщенную программу.

Фестиваль, который призван популяризировать «рыбный» туризм Ленинградской области,   пройдет 15 и 16 мая в Новой Ладоге. «Зачином» фестиваля станет велопробег ─ он стартует 14 мая. Участники проедут от города Волхов до Новой Ладоги. 

Как отметили организаторы, в этом году интерактивные мероприятия также пройдут на улице Карла Маркса и парковой зоне Новой Ладоги. Здесь профессиональные педагоги по рисунку  организуют мастер-классы для юных гостей фестиваля. Подарком зрителям фестиваля станет «Водный парад» ─ его организуют воспитанники  яхтенных школ из разных районов Ленинградской области. 

Около 20 предприятий рыбохозяйственной отрасли Ленинградской области представят в «Рыбацкой деревне» фестиваля широкий ассортимент рыбной продукции, выловленной в бассейне Ладожского озера. 
Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству проведет для гостей гастропраздника выпуск сига в реку Волхов. 

Концертную программу  на сцене творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга в этом году поддержали звезды российской эстрады ─ певица Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации». 
Завершится фестиваль праздничным фейерверком.

Источник: Администрация Ленобласти
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