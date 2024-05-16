В Петербурге стартовал Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест»

В Петербурге сегодня стартовало главное ежегодное транспортное событие - Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест», который проходит в городе в пятый раз

До 18 мая включительно для гостей фестиваля на разных площадках состоится порядка 10 крупных мероприятий:

XXVI Международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.

51-й городской конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса - 2024».

выставка инновационного транспорта на Манежной площади - почти 40 компаний-экспонентов представят свыше 50 единиц современной техники и оборудования.

IX Петербургский международный парад и выставка ретротранспорта - петербуржцы увидят в центре Петербурга 321 единицу исторической техники из разных регионов России.

финал Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее».

деловые мероприятия на актуальные темы развития транспортной отрасли.

культурно-развлекательная программа с выступлениями артистов эстрады на Манежной площади, включая гала-концерт, на котором выступят ансамбль «Белорусские песняры», народный артист России Василий Герелло, заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк, Андрей Лызин и группа «Скорая помощь» и другие звезды.

Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться по ссылке.