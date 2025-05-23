Трудности на работе: каково мнение жителей СПб

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным аналитиков, большинство петербуржцев (67%) сталкиваются с различными трудностями на рабочем месте. В ходе опроса стало ясно, что основными препятствиями являются нечеткие задачи от руководства, большой объем работы, отсутствие обратной связи, устаревшее оборудование, постоянные реорганизации и стресс.

Эксперты отмечают, что проблемы чаще всего возникают у людей в возрасте 45-55 лет и старше. 78% респондентов считают, что нечеткие задачи и большой объем работы являются основными причинами их трудностей. 53% опрошенных указали на устаревшее оборудование как на серьезный фактор, мешающий их работе.

Кроме того, 26% работников сталкиваются с постоянными реорганизациями, сокращениями и изменениями в компаниях. Длинные совещания, стресс и выгорание также вошли в список проблем, с которыми сталкиваются петербуржцы на рабочем месте.