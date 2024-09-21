Как петербуржцы относятся к стрессу на работе?

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики HeadHunter провели исследование среди работающих граждан Северной столицы. Выяснялось, как они воспринимают стресс, который связан с работой.

Оказалось, что 29% петербуржцев относятся к такому стрессу как к нормальному явлению. Для них это неизбежное зло, без которого невозможно представить трудовую деятельность.

71% опрошенных затрудняются как-либо охарактеризовать отношение к стрессу на работе, при этом считают, что такое состояние приводит к дискомфорту для психики. Так что нормой это, по их мнению, не является.

Примечательно, что среди рабочего персонала нормально воспринимает стресс только 20%. Среди руководителей уровня начальник отдела и выше этот показатель доходит до 37%.