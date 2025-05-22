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Питерец.ру » Общество » Парламентарии поддержали ужесточение штрафов для «зайцев»

Парламентарии поддержали ужесточение штрафов для «зайцев»

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/transportspb
В Петербурге хотят ужесточить штрафы для нарушителей, не оплативших проезд

«Питерец.ру» сообщает, что Законодательное собрание СПб поддержало инициативу об увеличении размера штрафов для граждан, нарушающих правила проезда в общественном транспорте. Согласно предложенным изменениям, штрафы для пассажиров без билета могут быть увеличены до 1500 руб.

Это решение было принято в рамках обсуждения мер по повышению дисциплины среди граждан. Новые штрафы призваны повысить эффективность борьбы с нарушениями и обеспечивать более высокий уровень порядка в городе.

Инициатива будет рассмотрена в рамках соответствующих законодательных процедур. В случае принятия изменений, они вступят в силу в установленном порядке. Напоминаем, что сегодня штраф для граждан, не оплативших проезд, составляет 500 руб.

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