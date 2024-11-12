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Питерец.ру » Политика » «Зайцев» на платных дорогах начнут штрафовать

«Зайцев» на платных дорогах начнут штрафовать

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19
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице введут штрафы за неуплату проезда по платным дорогам

Наличие платных дорог давно является предметом критики и дискуссий. Естественно, водителям не хочется платить деньги за передвижение по таким трассам и участкам. Однако существуют требования, и их необходимо выполнять.

Кроме того, в Северной столице хотят ввести штрафы для водителей, которые не оплачивают проезд по платным дорогам. По данным «Питерец.ру», транспортная комиссия ЗакСа уже рассмотрела новый законопроект, так что вскоре он может быть принят.

Согласно этому закону, для водителей, не оплативших проезд, будут установлены штрафы. За данное нарушение физлица заплатят 3 тыс. руб., юрлица – 30 тыс. руб. Об этом сообщил депутат Алексей Цивилев.

Так что лучше сразу платить за проезд. Как говорится, это будет дешевле.

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