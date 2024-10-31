В Петербурге дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новое постановление, в котором отражены изменения, внесенные в Социальный кодекс города. Это решение направлено на поддержку многодетных семей и улучшение условий для их детей. Теперь дети из многодетных семей, достигшие 18 лет, а также совершеннолетние дети многодетных родителей в возрасте до 23 лет, которые учатся на очной форме в образовательных учреждениях, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте Северной столицы. Это нововведение касается не только автобусов, трамваев и троллейбусов, но и петербургского метрополитена, что значительно расширяет возможности для передвижения.

Согласно информации, предоставленной ГКУ «Организатор перевозок», уже начался прием заявлений на оформление бесплатных проездных для данной категории граждан. Важно отметить, что для получения льготы необходимо оформить проездной документ, если он не был оформлен ранее. Срок действия такого проездного составляет один год, с возможностью продления, что позволяет многодетным семьям планировать свои поездки без дополнительных затрат на транспорт.

Оформить бесплатный проездной можно в нескольких пунктах, расположенных по всему городу. В Санкт-Петербурге доступны офисы и киоски по следующим адресам: площадь Ленина, дом 8/8, улица Рубинштейна, дом 32, а также в Зеленогорске на улице Вокзальной, в Ломоносове на Привокзальной улице и в Красном Селе на улице Первого Мая. Это делает процесс получения льготы более доступным для жителей.

Для оформления проездного документа заявителям, включая детей от 18 до 23 лет и законных представителей несовершеннолетних, необходимо подготовить определенный пакет документов. Подробности о необходимых документах можно найти на официальном сайте ГКУ «Организатор перевозок». Это поможет избежать возможных задержек и упростит процесс получения льготы.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге уже выдано более 65 тысяч бесплатных проездных документов для детей из многодетных семей. Это свидетельствует о высоком интересе к данной мере поддержки и о том, что она действительно востребована. Подобные инициативы не только облегчают финансовую нагрузку на многодетные семьи, но и способствуют более активному участию детей и молодежи в жизни города, позволяя им свободно передвигаться и посещать различные мероприятия, образовательные учреждения и культурные события.

Важно отметить, что такие меры поддержки помогают не только многодетным семьям, но и всей социальной инфраструктуре города, способствуя повышению доступности общественного транспорта. Это особенно актуально в условиях, когда вопрос о доступности и качестве транспортных услуг становится все более важным для жителей мегаполиса. В конечном итоге, подобные инициативы могут значительно улучшить качество жизни в городе, создавая более комфортные условия для всех его жителей.