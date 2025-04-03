ента новостей

17:04
Жителя Соснового Бора задержали за надругательство над подростком с инвалидностью
16:25
Мошенники скупают аккаунты в мессенджерах для своих схем
16:18
В Петербурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
16:04
Петербуржцы выбрали идеального начальника: результаты опроса
15:54
Многодетные семьи в СПб получат поддержку по ипотеке
13:36
В Петербурге задержали нарколаборанта и двух закладчиков
13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
12:35
В Петербурге пройдут матчи второго круга чемпионата России по регби на колясках
12:17
Пенсионер с проспекта Культуры отдал мошенникам более 16,5 млн рублей
11:55
Жителя Новгородской области задержали за убийство, совершенное в 2011 году
11:43
Во Всеволожске задержали подозреваемого в распространении детской порнографии
11:38
В Петербурге объявили вторую волну набора участников программы «Время героев»
11:30
В Мурино задержали подозреваемого в разбое с раскаленным утюгом
11:17
В Красногвардейском районе задержали поджигателя электросамокатов
11:10
В Невском районе задержали подозреваемого в поджоге автомашины на улице Шелгунова
10:56
В Приморском районе задержали ранее судимого наркоразносчика
09:59
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчицу
09:50
В Петербурге зафиксирован рост цен на корюшку
09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
09:38
СПб потратит 37 миллионов на рекламу для привлечения туристов
00:56
СКА в овертайме проиграл московскому «Динамо» четвёртый матч серии плей-офф: теперь права на ошибку нет
16:51
На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
16:05
В Петербурге вручили награды Министерства спорта России и Правительства города
13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
13:16
В Петербурге поймали уроженца Брянской области, подозреваемого в обмане на 3,8 млн рублей
12:36
Выставка «Автопортрет во времени и в пространстве»
12:32
В МВД РФ предупредили о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа
12:26
В Петербурге раскрыли убийство 14-летней давности
11:52
В Ленобласти стартовал приём документов в 1-е классы
11:10
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» пройдут авторские экскурсии с ветераном СВО
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Многодетные семьи в СПб получат поддержку по ипотеке

Многодетные семьи в СПб получат поддержку по ипотеке

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Петербурге многодетные семьи смогут получить помощь в погашении ипотечного кредита: рассказываем об условиях предоставления поддержки 

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб многодетным семьям предоставят поддержку в погашении ипотеки. Для получения этой помощи необходимо, чтобы третий (или 4, 5 и т. д.) ребенок родился в период с 2025 по 2027 год.

Такая мера поддержки станет доступной благодаря проекту постановления, который вносит изменения в Социальный кодекс города. В соответствии с ним, многодетные семьи смогут получить поддержку в виде полного или частичного погашения ипотечного кредита в размере до 550 тыс. руб.

Данная мера поддержки распространяется на граждан России, проживающих в СПб. Она будет оказываться помимо выплаты в 450 тыс. руб. Поддержка будет предоставлена однократно и распространяется только на один ипотечный кредит.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-12-2024, 09:38
Многодетным семьям помогут с ипотекой?
4-05-2022, 08:04
32 тысячи семей получат поддержку
8-01-2025, 09:31
Сиротам и молодым семьям помогут с жильем
12-03-2024, 09:13
В лидерах по ипотеке для айтишников
3-10-2022, 10:25
Как поддержат семьи мобилизованных
31-05-2019, 14:30
Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
Сегодня, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
Вчера, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
1-04-2025, 22:47
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх