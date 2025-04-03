Многодетные семьи в СПб получат поддержку по ипотеке

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб многодетным семьям предоставят поддержку в погашении ипотеки. Для получения этой помощи необходимо, чтобы третий (или 4, 5 и т. д.) ребенок родился в период с 2025 по 2027 год.

Такая мера поддержки станет доступной благодаря проекту постановления, который вносит изменения в Социальный кодекс города. В соответствии с ним, многодетные семьи смогут получить поддержку в виде полного или частичного погашения ипотечного кредита в размере до 550 тыс. руб.

Данная мера поддержки распространяется на граждан России, проживающих в СПб. Она будет оказываться помимо выплаты в 450 тыс. руб. Поддержка будет предоставлена однократно и распространяется только на один ипотечный кредит.