После рейда задержаны 50 мигрантов

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб полицейские провели масштабный рейд по промышленным зонам и строительным объектам, направленный на проверку соблюдения миграционного законодательства. В ходе операции были задержаны более 50 мигрантов, которые, по предварительным данным, нарушили правила пребывания в России.

Основной целью рейда стало выявление случаев нелегального трудоустройства иностранцев и проверка их документов. Полицейские тщательно проверяли не только миграционные статусы задержанных, но и условия их работы на строительных площадках и в промышленных зонах.

В результате были выявлены факты, указывающие на нарушения законодательства. Некоторые из задержанных мигрантов не имели необходимых документов, подтверждающих их право на пребывание в стране. Также были зафиксированы случаи нелегального трудоустройства, что вызывает серьезные опасения у правоохранительных органов.