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На КАД на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд № 10

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством работ на 65 километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет полностью перекрыт съезд № 10.

Даты полного перекрытия движения:

1) в ночь с 12 на 13 мая;

2) в ночь с 13 на 14 мая.

Время перекрытия: 23:50 – 04:00.

«В связи с производством работ по монтажу торцевой опалубки и бетонированием первой захватки в пролётном строении в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении Ленинградской области. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Дополнительно в это же время будут перекрыты третья и четвёртая полосы на внешнем кольце основного хода КАД. Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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