На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 51 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») полностью перекроют съезд № 3.
Даты полного перекрытия движения:
Съезд №3:
1) В ночь с 6 на 7 мая (22:00 – 07:00);
2) В ночь с 7 на 8 мая (22:00 – 10:00).
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.