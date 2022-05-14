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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда

На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 45 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Колтушским шоссе полностью перекроют съезды № 2 и № 3.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части в ночь с 18 на 19 мая и в ночь с 21 на 22 мая будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область, на Колтушское шоссе и съезд из Ленинградской области, с Колтушского шоссе на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съездах будут производиться в ночное время суток, в период времени с 20:00 – 10:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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