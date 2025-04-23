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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд

На развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством работ на 65 километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет полностью перекрыт съезд № 7.

Дата полного перекрытия движения: в ночь с 25 на 26 апреля 2025 года.

Время перекрытия: 23:50 – 02:00.

«В связи с производством работ по устройству несъёмной опалубки в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с Московского шоссе по направлению от станции Петербургского метрополитена «Звёздная» на внутреннее кольцо КАД. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Наименование объекта: Концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка» на территории Санкт-Петербурга. Этап 1. Строительство трамвайной линии. Участок от Балканской площади до Шушарской дороги. Трамвайное депо с подъездными путями.

«Дополнительно в период с 23:50 до 05:00 будут перекрыты первая и вторая полосы на внутреннем кольце основного хода КАД. Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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