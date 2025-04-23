На развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством работ на 65 километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет полностью перекрыт съезд № 7.
Дата полного перекрытия движения: в ночь с 25 на 26 апреля 2025 года.
Время перекрытия: 23:50 – 02:00.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.
Наименование объекта: Концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка» на территории Санкт-Петербурга. Этап 1. Строительство трамвайной линии. Участок от Балканской площади до Шушарской дороги. Трамвайное депо с подъездными путями.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.