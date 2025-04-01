На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на 65-ом километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») полностью перекроют съезды №9 и №12.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 6 по 27 апреля будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).