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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе на месяц полностью перекроют съезды №9 и №12 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на 65-ом километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») полностью перекроют съезды №9 и №12.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 6 по 27 апреля будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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