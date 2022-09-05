На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют все съезды

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 0+555 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе полностью перекроют все съезды.

«В связи с ремонтом Приморского шоссе в период с 00:00 до 05:00 9 сентября будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта все съезды и заезды на КАД на транспортной развязке с Приморском шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Данная мера необходима на период производства работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Приморском шоссе» - добавил Пузыревский.

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.