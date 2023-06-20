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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 65 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке КАД на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») полностью перекроют съезды №9 и №12.

«В связи с производством работ по восстановлению пришовных зон деформационных швов в период с 23:00 22 июня до 05:00 23 июня будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения по съездам будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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