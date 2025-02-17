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Питерец.ру » Общество » В Петербурге появится упрощенная схема поступления в колледж

В Петербурге появится упрощенная схема поступления в колледж

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piter-news.net
В Северной столице поступать в колледж можно будет по упрощенной схеме 

«Питерец.ру» сообщает, что в ближайшее время в Петербурге планируется ввести упрощенную схему поступления в колледжи. Это решение направлено на облегчение процесса поступления для школьников и может стать отличной новостью для всех, кто планирует связать свое будущее с профессиональным образованием.

В Петербурге наблюдается дефицит кадров в промышленности. Будет сформирован список таких профессий. Выпускники 9 классов, выбирающие специальность из этого списка, могут сдавать на ОГЭ 2 экзамена, а не 4.

Стоит отметить, что точная информация о нововведениях будет опубликована на официальном сайте Комитета по образованию СПб. Так что следите за дальнейшими новостями, чтобы быть в курсе всех изменений в сфере образования Северной столицы.

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