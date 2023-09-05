«Россия – мои горизонты» - новый предмет в школьной программе

Новый учебный год привнесет в жизнь российских школьников ряд изменений. Одно из них связано с внедрением во всех школах страны Единой модели профориентационной деятельности - профориентационного минимума.

В Петербурге 661 школа будут реализовывать профминимум. Уже 7 сентября для всех обучающихся 6-11 классов пройдет первое занятие по программе внеурочной деятельности профориентационной направленности «Россия – мои горизонты». На вводном уроке курса школьников ждет обзор отраслей экономического развития страны.

На 34 профориентационных занятиях ребята узнают о достижениях России во всех сферах экономического развития (в промышленности, в сельском хозяйстве, в информационных технологиях), в сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях. На курсе дети не только впервые услышат впечатляющие цифры и факты о нашей стране, рекордные значения, лидирующие показатели России в мире и необычные факты, но и попробуют себя в роли разных специалистов этих сфер на моделирующих профпробах. Также учащиеся получат подробную информацию о современном рынке труда, о перспективных профессиях и специальностях, о тех навыках, освоение которых поможет им стать востребованными специалистами.

Инструментом реализации профминимума стала платформа федерального проекта «Билет в будущее». Школьные классы будут разделены на две группы - участники профминимума, зарегистрированные на платформе bvbinfo.ru (реализуют основной и продвинутый уровень) и не зарегистрированные (реализуют базовый уровень).

Базовый уровень предполагает профориентацию во время уроков, внеурочных занятий по программе «Россия - мои горизонты», а также в ходе взаимодействия с родителями. На основном уровне, кроме этого, обязательным компонентом будет практико-ориентированный модуль. Мероприятия по профориентации будут включать экскурсии на производства, профессиональные пробы, посещение тематических выставок, дней открытых дверей в колледжах и вузах, встречи с профессионалами. На продвинутом уровне профминимума добавляется возможность освоения программы профессионального обучения. Это позволит выпускникам школ получать документ о приобретенной первой профессии еще до окончания школы.

Подробнее о Профминимуме и материалах курса педагоги, школьники и их родители могут познакомиться на платформе проекта «Билет в будущее» в разделе «Профминимум» https://bvbinfo.ru/profminimum

ЦОПП СПб – региональный оператор внедрения профминимума, проектов «Билет в будущее» и «Моя первая профессия».