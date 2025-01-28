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Питерец.ру » Общество » Пристава в Ленобласти обвиняют в коррупции

Пристава в Ленобласти обвиняют в коррупции

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти разгорается скандал, связанный с деятельностью судебных приставов

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти разгорается коррупционный скандал, связанный с деятельностью судебных приставов. Сотрудницу ФССП подозревают во взятке. По версии правоохранительных органов, судебный пристав предлагала снять запрет на выезд из РФ за 160 тыс. руб.

Данный инцидент вызвал возмущение среди граждан, которые считают, что подобные действия подрывают доверие к системе правосудия и демонстрируют низкий уровень профессиональной этики среди сотрудников ФССП. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Если вина судебного пристава будет доказана, ей грозит серьезное наказание.

Этот случай подчеркивает необходимость усиления контроля за деятельностью приставов. 

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