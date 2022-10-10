Около 200 военнослужащих в Мобилизационном центре получили помощь судебных приставов

Депутаты городского парламента, судебные приставы Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели совместный выезд в Мобилизационный центр Выборгского района. Военнослужащим оказана помощь по заполнению заявлений о приостановлении исполнительных производств. Резервисты получили ответы на интересующие вопросы о сроках приостановления и снятии ограничительных мер, а также о неприменении новых мер принудительного воздействия на период действия приостановления.
Работа сотрудников ГУФССП в Мобилизационном центре – результат договоренности между Председателем Законодательного Собрания Александром Бельским и руководителем ведомства Анной Лашковой.
Сотрудники Главного Управления федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу совместно с коллегами из Управления по Ленинградской области развернули мобильный пункт прямо в военной части, где проходят обучение мобилизованные граждане. Приставы приняли порядка 200 заявлений от военнослужащих из разных регионов России, преимущественно Северо-Западного федерального округа. Из них 75 заявлений – от должников, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Заявления от граждан из других регионов перенаправлены в территориальные органы ФССП России. Все исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению.