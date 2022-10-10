ента новостей

12:47
На развязке КАД с Пулковским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:39
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
12:17
На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик
12:14
В Ленобласти задержали убийцу-рецидивиста
11:48
Дни Эрмитажа в Чечне
11:43
В Петербурге прошёл турнир по женской вольной борьбе
11:41
Около 200 военнослужащих в Мобилизационном центре получили помощь судебных приставов
11:38
В Петербурге таксист задержан за езду по тротуару и драку с пешеходом
11:29
В Петербурге задержали мошенницу, выманившую у пенсионерки 500 тысяч рублей
11:24
В Петербурге в ДТП пострадала пенсионерка и её 6-летняя внучка
11:04
Акция «Газпрома» падают
10:10
Собрали вещи для Донбасса
10:04
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего подростка на самокате
09:51
В Ленобласти мошенница выманила все деньги у пенсионерки
09:30
На "Скандинавии" автомобиль "Хендай Крета" вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб
09:26
В Ленобласти пешеход скончался под колесами фургона
09:25
Медведев о мобилизации
09:20
Пятиклассники из Петербурга вступили в ряды кадетского братства и дали Торжественное обещание
17:19
В Петербурге задержали мужчину, застрелившего человека на свадьбе в ресторане
17:14
В Петербурге задержали хулигана, рисовавшего граффити на стене дома
17:11
Смольный демонстрирует отсутствие интереса к развитию IT-сферы в Петербурге – СМИ
13:46
В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода
13:44
В Петербурге задержали 20-летнего афериста обманувшего пенсионерку
12:04
Ураган Джулия обрушился на Никарагуа
11:50
Спикер парламента: Центр им. Г.И. Турнера – ведущий в системе здравоохранения страны
11:48
В Ленобласти грузовик с щебнем перевернулся на повороте. Водитель погиб
11:39
В Калининском районе пенсионерка перевела аферистам более 5 миллионов рублей
11:32
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший грабеж
11:28
В ДТП в Луге двое госпитализированы и один человек погиб
16:44
Новая волна Covid назревает в Европе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Около 200 военнослужащих в Мобилизационном центре получили помощь судебных приставов

Около 200 военнослужащих в Мобилизационном центре получили помощь судебных приставов

0
44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Около 200 военнослужащих в Мобилизационном центре получили помощь судебных приставов

Депутаты городского парламента, судебные приставы Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели совместный выезд в Мобилизационный центр Выборгского района. Военнослужащим оказана помощь по заполнению заявлений о приостановлении исполнительных производств. Резервисты получили ответы на интересующие вопросы о сроках приостановления и снятии ограничительных мер, а также о неприменении новых мер принудительного воздействия на период действия приостановления.

Работа сотрудников ГУФССП в Мобилизационном центре – результат договоренности между Председателем Законодательного Собрания Александром Бельским и руководителем ведомства Анной Лашковой.

– Деятельность судебных приставов – продолжение организованной планомерной помощи, которую органы власти и профильные ведомства оказывают мобилизованным гражданам. Специалисты аппарата Законодательного Собрания дважды в неделю  консультируют военнослужащих по юридическим вопросам, работают нотариусы. Депутаты вместе с неравнодушными жителями помогают с предметами первой необходимости и личной гигиены. Установлены социальные гарантии – дети мобилизованных могут бесплатно питаться в школе, ездить на общественном транспорте и отдыхать летом в лагерях. Мы держим руку на пульсе и готовы отвечать на все запросы людей, которые отправляются на территорию СВО, – сказал Александр Бельский.

Сотрудники Главного Управления федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу совместно с коллегами из Управления по Ленинградской области развернули мобильный пункт прямо в военной части, где проходят обучение мобилизованные граждане. Приставы приняли порядка 200 заявлений от военнослужащих из разных регионов России, преимущественно Северо-Западного федерального округа. Из них 75 заявлений – от должников, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Заявления от граждан из других регионов перенаправлены в территориальные органы ФССП России. Все исполнительные производства в отношении данных граждан подлежат приостановлению. 

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-10-2022, 16:37
В Мобилизационном центре будет организована работа службы судебных приставов
28-09-2022, 15:01
Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным
3-10-2022, 12:22
Петербургские резервисты получают бесплатную юридическую помощь
1-11-2017, 16:01
56 новых судебных приставов приняли присягу в Санкт-Петербурге
16-11-2012, 16:47
Судебные приставы Невского района помогли женщине обрести законное жилье
22-05-2019, 13:14
Люди предпенсионного возраста получили право на бесплатную юридическую помощь

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 12:39
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
45
Сегодня, 12:17
На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик
0
49
Сегодня, 11:24
В Петербурге в ДТП пострадала пенсионерка и её 6-летняя внучка
0
80
Сегодня, 10:04
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего подростка на самокате
Наверх