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Питерец.ру » Происшествия » Судебный пристав из Петербурга устроил ДТП, в котором погиб его коллега

Судебный пристав из Петербурга устроил ДТП, в котором погиб его коллега

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Опубликовал: Anton78
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Судебный пристав устроил смертельное ДТП под Петербургом

Вчера около 01 часов 35 минут на 680 км скоростной автодороги М-11 «Нева», в Пушкинском районе Петербурга произошло столкновение автомобилей «Форд Фокус» и тягача «Вольво FН12». Легковушкой управлял 28-летний пристав-исполнитель ФССП по Приморскому району Петербурга. По предварительным данным, водитель «Форда» неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении грузовика и допустил столкновение.

В результате ДТП погиб пассажир «Форда», коллега водителя, 28-летний пристав-исполнитель ФССП по Приморскому району. Второй пассажир, 26-летний неработающий петербуржец, и сам водитель с травмами госпитализированы в больницы в состоянии средней степени тяжести.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в крови водителя-пристава алкоголь не обнаружен. В 2022 году служивый был оштрафован за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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