Студенты из Ленобалсти вышли в финал национальной премии «Студент года-2022»

Шесть ленинградских студентов вышли в финал национальной премии «Студент года-2022».

Победителями отборочных этапов конкурса, который проводит Российский союз молодежи при поддержке президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей», стала тысяча студентов из 70 регионов России. Шесть из них – представители учебных заведений Ленинградской области.

Это студенты ГИЭФПТ Виктория Сикорская – она представлена в номинации «Интеллект года», Димитрий Демидов – в номинации «Творческой личностью года», Александр Селивёрстов – в номинации «Председатель совета обучающихся года», а также Александр Секирко из Выборгского филиала РАНХиГС, который борется за звание лучшего в номинации «Спортсменом года». Среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, Ленинградскую область представляют Вячеслав Таршиков из ЛГУ имени Пушкина – он соревнуется в номинации «Творческая личность года», Иван Ткаченко из Выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина – в номинации «Общественник года» и Наталья Гончарова – студентка Лужского филиала ЛГУ имени Пушкина, выступает в номинации «Староста года».

Справка

Премия «Студент года» учреждена в 2014 году и реализуется Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Основная цель премии – поддержка студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.