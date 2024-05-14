В Петербурге пройдет награждение участников и победителей Литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова

16 мая 2024 года в 16:00 впервые на Дворцовой площади состоится торжественная церемония награждения участников и победителей Литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова. Мероприятие пройдёт в рамках XIX Международного Санкт-Петербургского Книжного салона на главной сцене. В этом году оно приурочено к 30-летию Законодательного Собрания города.

Всего в конкурсную комиссию поступило 73 заявки, более 80 произведений. Это рекордное количество за всё время существования премии. Второй год подряд Законодательное Собрание расширяет список номинаций. В 2022 году появилась специальная премия за создание произведений для детей, в 2023 году – номинация для авторов, чьи произведения посвящены проведению специальной военной операции.

Литературная премия имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова проводится Законодательным Собранием Санкт-Петербурга с 2003 года. В конкурсную комиссию принимаются книги документально-художественной прозы и поэзии, описывающие различные периоды истории нашей страны, величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизм и мужество воинов и жителей блокадного Ленинграда.