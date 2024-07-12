В Мариинском дворце состоялось награждение победителей конкурса «Семьи врачей», который преследует сразу две цели: поддержать медиков и показать значимость традиционных ценностей. Конкурс проходил в рамках Года семьи, его участники поделились в соцсети личными фотографиями и историями о ценности семейных уз, преемственности поколений. Победителей – авторов самых проникновенных рассказов – выбирали онлайн-голосованием жители Петербурга. Проект вызвал живой интерес – об этом можно судить по тысячам лайков и комментариев от пользователей соцсетей. Собравшихся в ротонде Мариинского дворца участников конкурса приветствовал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. Он зачитал обращение спикера парламента Александра Бельского:

«Этот конкурс стал уникальным событием Года семьи. Стартовав в День медицинского работника, проект объединил медиков – тех, кому есть что рассказать не только о своём деле, но и о любимом доме. Благодаря вашим личным фотографиям, историям люди увидели, что в стране существует немало профессиональных династий, смогли по-новому взглянуть на значимость семьи в жизни. Выражаю искреннюю признательность всем участникам конкурса. Пусть ваши семьи всегда будут для нас примером любви, взаимопонимания и благополучия. Отдельно благодарю организаторов за столь важную инициативу, направленную на укрепление традиционных ценностей и привлечение внимания общественности к труду врачей».

Победителями конкурса «Семьи врачей» стали медицинские династии Ходовых (3 место), Коробейниковых (2 место) и Катковых (1 место). Они получили сертификаты на покупку мебели. А призы и подарки получили все участники.

Александр Ржаненков также напомнил собравшимся, что городской парламент в конце мая принял инициативу об учреждении ежегодной премии «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга». Династия должна насчитывать не менее трёх поколений, которые в сумме отработали не менее тридцати лет в одной профессиональной сфере нашего города и достигли там высоких результатов. Победителям планируется вручать премии в размере 100 тысяч рублей.