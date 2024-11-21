Москвичи облюбовали петербургские новостройки

«Питерец.ру» сообщает, что жители Москвы стали проявлять интерес к новостройкам СПб. При этом данный спрос повысился в последние 2 месяца – покупательские предпочтения москвичей были обнаружены аналитиками рынка недвижимости Петербурга.

Интересно, что клиенты из Москвы и Подмосковья в основном рассматривают варианты с покупкой квартир в Приморском р-не. Эксперты объясняют это отличной инфраструктурой и близким нахождением водоемов. Этот район привлекает как инвесторов, так и людей, рассматривающих вариант с постоянным проживанием в СПб.

Также отмечается, что столичные покупатели отдают предпочтение квартирам среднего ценового сегмента и обращают внимание на благоустройство района.