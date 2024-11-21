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Питерец.ру » Общество » Москвичи облюбовали петербургские новостройки

Москвичи облюбовали петербургские новостройки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Жители Москвы стали больше присматриваться к новостройкам Северной столицы

«Питерец.ру» сообщает, что жители Москвы стали проявлять интерес к новостройкам СПб. При этом данный спрос повысился в последние 2 месяца – покупательские предпочтения москвичей были обнаружены аналитиками рынка недвижимости Петербурга. 

Интересно, что клиенты из Москвы и Подмосковья в основном рассматривают варианты с покупкой квартир в Приморском р-не. Эксперты объясняют это отличной инфраструктурой и близким нахождением водоемов. Этот район привлекает как инвесторов, так и людей, рассматривающих вариант с постоянным проживанием в СПб. 

Также отмечается, что столичные покупатели отдают предпочтение квартирам среднего ценового сегмента и обращают внимание на благоустройство района.  

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