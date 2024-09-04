Новостройки VS «вторичка»

«Питерец.ру» сообщает, что большая часть петербуржцев отдают предпочтение квартирам в новостройках. 52% жителей Северной столицы ищут жилье в новых домах, остальные выбирают «вторичку».

82% жителей СПб готовы приобрести квартиру в строящемся доме. По крайней мере, не отвергают такой вариант. Ну а каждый пятый петербуржец желал бы купить квартиру после объявления о новом проекте.

29% опрошенных отметили, что для них приоритетным является географическое расположение дома, 27% – отдают предпочтение выгодной цене жилья, 26% – авторитету застройщика.

В общем, приоритеты у петербуржцев разные. Но ясно одно – жилье в новостройках пользуется большей популярностью, чем квартиры на вторичном рынке.