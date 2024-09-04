ента новостей

10:19
В поселке Никольское нижегородец ограбил пенсионерку
10:10
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
09:59
В Московском районе поймали афериста, обманувшего пенсионера под видом предложения ремонта газового оборудования
09:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, на счету которого несколько обманутых пенсионеров
08:38
Новостройки VS «вторичка»
08:35
Ездили на автобусах на юг
00:54
«СКА-1946» стартовал в новом сезоне МХЛ двумя матчами с ярославским «Локо» – 4:1 и 4:7
23:07
Гроссмейстер Евгений Левин из Санкт-Петербурга победил рейтинг-лидера шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» Илью Ильюшёнка и набрал 5,5 очков за 7 туров
18:58
Пропавшая в Буграх девочка нашлась в 50 километрах от Петербурга
16:40
В Ленобласти пропала 12-летняя девочка
16:30
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с итальянцем Янником Синнером
16:12
На трассе «Сортавала» в районе ТЦ «Мега-Парнас» ограничат пропускную способность
16:08
Разводку Ладожского моста отменили из-за жары
16:06
В Петербурге открыли памятник «Слепой слухач - защитник неба блокадного Ленинграда»
16:02
В Петербурге почтили память жертв трагедии в Беслане
15:58
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги
14:59
В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла
13:24
Как работодатели относятся к хобби?
11:50
Начался новый этап тестирования цифрового рубля
11:47
В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок
11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
10:59
В поселке Глубокое добычей "домушника" стали ювелирные изделия на сумму более 9 млн рублей
10:46
Губернатор встретился с главами школ
10:29
В Калининском районе дебошир забросал пустыми бутылками автомобиль скорой помощи
08:57
Промпроизводство продолжает расти
08:29
Как сэкономить на платной парковке?
01:24
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин после победы в 6-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области догнал Кирилла Шубина и ещё семерых лидеров турнира – у всех по 4,5 очка
00:43
12-летняя фигуристка Арина Парсегова по решению суда должна вернуть академии «Ангелы Плющенко» 1,8 млн рублей
19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
19:46
В Рыбацком автобус сбил подростка на электросамокате
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Новостройки VS «вторичка»

Новостройки VS «вторичка»

0
34
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
novostroy-gid.ru
Какие квартиры предпочитают в Северной столице?

«Питерец.ру» сообщает, что большая часть петербуржцев отдают предпочтение квартирам в новостройках. 52% жителей Северной столицы ищут жилье в новых домах, остальные выбирают «вторичку».

82% жителей СПб готовы приобрести квартиру в строящемся доме. По крайней мере, не отвергают такой вариант. Ну а каждый пятый петербуржец желал бы купить квартиру после объявления о новом проекте.

29% опрошенных отметили, что для них приоритетным является географическое расположение дома, 27% – отдают предпочтение выгодной цене жилья, 26% – авторитету застройщика.

В общем, приоритеты у петербуржцев разные. Но ясно одно – жилье в новостройках пользуется большей популярностью, чем квартиры на вторичном рынке.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-10-2021, 23:45
Почему стоит покупать квартиры в новостройках?
1-10-2022, 21:35
Покупка квартиры в Приморском районе
2-11-2022, 11:12
Покупка квартиры в Москве
13-09-2021, 09:09
«Вторичка» тоже подорожала
14-11-2019, 15:34
Покупаем квартиру в Минске
26-03-2015, 00:27
Недорогое жилье в СПб: миф или реальность?

Происшествия на дорогах

0
129
Вчера, 14:59
В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла
0
157
Вчера, 11:47
В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок
0
104
Вчера, 11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
0
190
2-09-2024, 19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
Наверх