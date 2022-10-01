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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Покупка квартиры в Приморском районе

Покупка квартиры в Приморском районе

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.omhome.ru
Стоит ли покупать квартиру сейчас или же лучше подождать?

Стоит ли покупать квартиру сейчас или же лучше подождать? Для тех, кто хочет заработать на таком вложении, вопрос является непростым. Предугадать поведение рынка довольно сложно, ведь мы не знаем, как будут разворачиваться события.

Если же вы твердо решили приобрести квартиру, то лучше осуществить задуманное. Особенно если речь идет об улучшении жилищных условий. В городе есть немало вариантов, способных вас заинтересовать.

Вторичное жилье или новостройки

Покупка квартиры на вторичном рынке – неплохой вариант. Вы просматриваете объявления, находите интересующую квартиру и связываетесь с продавцом. Если предложенные условия вам подходят, то оформляете сделку. Причем это можно сделать как самостоятельно, так и через агентство недвижимости.

Однако стоимость квартир на вторичном рынке выше. Потому далеко не все покупатели соглашают на такой вариант. Он подойдет лишь в том случае, когда квартира нужна здесь и сейчас, а вариант с ее арендой не актуален.

Но многие покупатели предпочитают жилье в новостройках. При таком раскладе квартира аналогичного уровня вам обойдется дешевле.  Конкретные преимущества зависят условий застройщика и особенностей проекта.

Критерии выбора

При выборе квартиры рекомендуется учитывать следующее:

  • район проживания;
  • наличие развитой инфраструктуры;
  • удобное местоположение;
  • этаж, количество комнат, площадь, планировка;
  • стоимость.

Еще определитесь, какие моменты будут для вас принципиальными, а что не имеет большого значения. Предположим, вы хотите 3-комнатную квартиру в новостройках. Но принципиальным для вас станет наличие детского сада и школы рядом.

Когда вы четко представляете, чего именно хотите, это поможет определиться с выбором. В аспектах, где допустима вариативность, будет больше свободы. От принципиальных вещей отказываться не стоит.

При этом запросы должны быть реалистичными и соответствовать доступным для рынка предложениям. Кто-то предпочитает заниматься покупкой самостоятельно, другие – обращаются за помощью к риелторам.

Варианты

Предположим, вас интересует квартира в Приморском районе СПб в новостройках. Ознакомьтесь с проектами, которые сейчас реализуются. Это может быть «Новоорловский», «Белый остров», «Домино» и другие.

Среди имеющихся проектов вы обязательно найдете тот, что вас заинтересует. Остановитесь на том варианте, который больше подходит.

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