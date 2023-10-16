Россиян предупреждают о новой уловке телефонных аферистов

Телефонные мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для подражания работе их "контакт-центров", сообщает ВТБ. По словам специалистов, мошенники применяют этот прием, чтобы закрепить доверие потенциальных жертв и убедить их в том, что звонок идет от банка. Злоумышленники сбрасывают звонок, когда перезванивает потенциальная жертва, и если она слышит знакомую мелодию, она считает, что действительно связалась с банком. Затем мошенники используют привычный сценарий - псевдосотрудник банка вступает в разговор и пытается получить от жертвы коды из смс-сообщений, логины или пароли для доступа к онлайн-банкингу. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают, предупреждают в ВТБ.

Депутат Госдумы Антон Немкин отмечает, что проводится большая работа по решению проблемы телефонных мошенников. В прошлом году россияне потеряли 14,2 млрд рублей из-за развода со стороны мошенников, и сейчас разработываются меры, чтобы это предотвратить. Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" Роскомнадзора смогла предотвратить более 470 млн мошеннических звонков с момента ее запуска в декабре прошлого года. Всем операторам уже было отправлено уведомление о необходимости подключения к системе до конца февраля. Когда система полноценно заработает, количество мошеннических звонков значительно снизится, так как каждый звонок будет проверяться. Немкин также напоминает, что злоумышленники прекрасно знают психологические приемы и поэтому призывает общественность сохранять бдительность и самостоятельно обращаться в банк, если звонок вызывает сомнения.