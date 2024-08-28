Какова ситуация со спамом в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что в первую половину 2024 года петербуржцам поступило около 60 млн. звонков с незнакомых телефонных номеров. Это на 19% больше, нежели в аналогичный период 2023-го. Причем к категории спама можно отнести 57% входящих вызовов.

К сожалению, несмотря на информирование относительно мошеннических схем и усилия, направленные на повышение финграмотности граждан, злоумышленникам все равно удается завладевать денежными средствами россиян. Данная проблема характерна и для Петербурга.

По данным «Яндекса», мошенники часто звонят гражданам, представляясь сотовыми операторами. Злоумышленники сообщают о том, что закончился срок действия договора (конечно же, это не соответствует действительности) и предлагают его продлить, после чего просят сообщить код из СМС.

Другой распространенный способ – это звонки из мессенджеров. Злоумышленники представляют рекламу финансовых или медицинских услуг, сообщают о необходимости погасить задолженность и т. д.

Чтобы избавиться от нежелательных звонков, можно воспользоваться специальными защитниками. Например, такая функция есть у МТС. «Защитник» самостоятельно блокирует вызовы от спамеров. По имеющимся данным, с января 2023-го по март 2024 года было заблокировано 180 млн. звонков на номера абонентов СПб и Ленобласти.