Активизировались мошенники с троянами

Мошенники не дремлют и придумывают новые способы, позволяющие завладеть деньгами своих жертв. К сожалению, в каких-то случаях злоумышленникам удается добиваться успеха. Чтобы не поддаться на их уловки, необходимо сохранять бдительность.

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты в области кибербезопасности сообщают о новой напасти, подстерегающей современных пользователей. Речь идет о троянских программах, которые получают на свои устройства владельцы смартфонов. Эти трояны часто приходят через скачанные файлы и после переходов по ссылкам.

После этого экран устройства блокируется, а пользователь начинает получать сообщения о списаниях средств. И в этот момент жертвам троянов как раз звонят «представители банков», которые сообщают о взломе личных кабинетов и предлагают спасти средства.

На самом деле такой троян лишь блокирует экран, но не списывает деньги. Так что сообщения о списаниях оказываются фейковыми. Однако люди пугаются и попадаются на удочку мошенников, поскольку думают, что им действительно звонят из банков.

Поэтому, если на смартфон попал троян, достаточно обратиться в сервисный центр, и там помогут решить эту проблему. Такие центры есть в Северной столице и других городах.