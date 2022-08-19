Многие вычисляют мошенников

«Питерец.ру» сообщает, что каждый второй житель России в состоянии вычислить мошенника, если тот звонит ему по телефону. Люди стали более осведомленными, благодаря чему способны распознать обман.

По имеющимся данным, за первый квартал 2022 года мошенники завладели средствами на сумму 3,3 млрд руб., что на 14% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Злоумышленники звонили по телефону или отправляли сообщения.

С фактом телефонного мошенничества сталкивались 98% жителей Москвы и Петербурга. При этом 91% граждан никак не пострадали от такого общения. Остальные лишились денежных средств.

Напоминаем, что необходимо сохранять бдительность и не попадаться на уловки мошенников. Нельзя сообщать им конфиденциальные сведения – данные банковских карт, пароли, коды из смс.