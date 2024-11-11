ента новостей

09:41
Почему в России могут запретить звонки в мессенджерах?
09:27
YouTube стал нормально работать – надолго ли?
09:22
В Колпино сантехник избил токаря
09:15
В ДТП под Сертолово погибли два человека
09:10
В Лужском районе иномарка насмерть сбила пешехода
08:56
Юная петербурженка выиграла шахматный ЧМ
08:19
Трамп дает положительные сигналы?
07:35
В СПб довольны медициной
01:10
Петербургская шахматистка Ольга Карманова победила на юниорском первенстве мира во Флорианополисе в возрастной группе до 18 лет, набрав 9 очков за 11 туров, Галина Михеева стала третьей
00:34
Единая Лига ВТБ: «Зенит» победил «Автодор» в Саратове «+4» во многом благодаря 25 очкам Бэйкона, а ЦСКА в Казани одолел УНИКС
00:12
«Зенит» не без везения обыграл в гостях «Ахмат» 2:1 и вплотную приблизился к лидирующему в РПЛ «Краснодару»: «Быки» в 15-м туре не сумели победить «Рубин»
02:21
Петербургская шахматистка Ольга Карманова проиграла Марии Алексеенко в 10-м туре юниорского чемпионата мира во Флорианополисе, а Диана Хафизова досрочно победила в возрастной группе до 14 лет
22:53
«СКА-Нева» потерпела крупное поражение от «Зауралья» со счётом 3:6, дубль сделал Кирилл Тагиров
21:55
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» после победы по пенальти над «Новой генерацией» проиграл тому же сопернику со счётом 2:4
15:29
Что с вакансиями в Петербурге?
15:01
Обвиняемые хотят участвовать в СВО
09:50
Насколько востребованы онлайн-покупки?
09:09
Что с задолженностью по ипотеке?
20:49
Петербургская шахматистка Ольга Карманова лидирует в своей возрастной группе на юниорском чемпионате мира во Флорианопулосе, у юношей на первом месте – Алексей Гребнев
20:17
Российская шахматистка Александра Горячкина победила на турнире серии Гран-При ФИДЕ в Шымкенте, набрав 7 очков, у Екатерины Лагно – 4 очка и 7-е место
19:30
В Петербурге почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
19:20
Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода теплохода «Капитан Фирсов», буксира «Озёрный-213» и буксира «Витязь»
17:16
Обеспечивать детей образованием и жильем или нет?
16:36
Волейбольный «Зенит» прервал серию неудач в Суперлиге, победив новокуйбышевский клуб «Нова», который тренирует Олег Согрин
15:38
Фальшивых банкнот стало меньше
13:34
В Сосновом Бору провели студенческую ярмарку вакансий
13:27
Бизнес могут обязать подключиться к ГосСОПКА
13:23
В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже в Кингисеппе
13:15
В Приморском районе автоледи на «Вольво» сбила 14-летнюю девочку
12:18
Во Фрунзенском районе поймали 19-летнего подозреваемого в разбое на Дунайском проспекте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Почему в России могут запретить звонки в мессенджерах?

Почему в России могут запретить звонки в мессенджерах?

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Роскомнадзор может запретить звонки в мессенджерах на фоне борьбы государства с телефонным мошенничеством.

Роскомнадзор может начать блокировку голосовых вызовов в мессенджерах, если они будут противоречить требованиям законодательства по борьбе с мошенничеством, ранее сообщил глава ведомства Андрей Липов в ходе форума «Спектр-2024» в Сочи.

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки — нет. Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер», – цитирует ТАСС Липова.

Порядка 50–60% всех мошеннических звонков сегодня осуществляется через мессенджеры, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Популярность использования злоумышленниками мессенджеров объясняется несколькими факторами. Во-первых, в отличие от обычных телефонных звонков, мессенджер предоставляет лучшие условия для сохранения анонимности. Во-вторых, мессенджеры более доступны – никаких издержек, связанных с настройкой и оплатой телефонии, мошенники не понесут. В-третьих, голосовые звонки через мессенджеры достаточно эффективны для схем, в которых применяется социальная инженерия. Например, при реализации сценария «фейковый босс» мошенники активно использовали именно мессенджеры. Злоумышленники практически полностью копировали аккаунты сотрудников организаций для того, чтобы завоевать доверие их коллег и убедить в том, что с ними действительно разговаривает начальство», – пояснил Немкин.

По словам депутата, доля мошеннического трафика, идущего через мессенджеры, будет расти.

«Это связано с блокировкой звонков, идущих с подменных номеров, которые ранее активно использовали злоумышленники. Кроме того, по данным МВД, в России практически решена проблема с серыми SIM-картами, которые также использовались для осуществления звонков. Мошенники потеряли ключевые инструменты «дозвона», мессенджеры – практически единственная площадка, которая им доступна», – отметил он.

Немкин пояснил, что в ряде мессенджеров уже есть функционал, позволяющий блокировать незнакомые звонки.

«Конечно, инструменты по блокировке входящих незнакомых номеров должны быть предусмотрены любым мессенджером», – отметил он.

Депутат также напомнил, что ряд операторов связи также разработали решения по блокировке мошеннических звонков в мессенджерах.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-10-2024, 15:15
Звонки через мессенджеры могут заблокировать в качестве борьбы с фродом
19-06-2024, 11:55
В России могут ограничить звонки через мессенджеры
29-07-2024, 12:52
Мессенджеры уязвимы перед хакерами
26-04-2024, 10:19
Минцифры анонсировали законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
22-09-2023, 12:52
Новый способ борьбы с мошенниками: уже через год виртуальные мобильные номера будут запрещены
8-10-2024, 14:07
Спам-звонки будут блокировать в России

Происшествия на дорогах

0
51
Сегодня, 09:15
В ДТП под Сертолово погибли два человека
0
44
Сегодня, 09:10
В Лужском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
121
8-11-2024, 13:15
В Приморском районе автоледи на «Вольво» сбила 14-летнюю девочку
0
133
7-11-2024, 10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
Наверх