Почему в России могут запретить звонки в мессенджерах?

Роскомнадзор может начать блокировку голосовых вызовов в мессенджерах, если они будут противоречить требованиям законодательства по борьбе с мошенничеством, ранее сообщил глава ведомства Андрей Липов в ходе форума «Спектр-2024» в Сочи.

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки — нет. Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер», – цитирует ТАСС Липова.

Порядка 50–60% всех мошеннических звонков сегодня осуществляется через мессенджеры, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Популярность использования злоумышленниками мессенджеров объясняется несколькими факторами. Во-первых, в отличие от обычных телефонных звонков, мессенджер предоставляет лучшие условия для сохранения анонимности. Во-вторых, мессенджеры более доступны – никаких издержек, связанных с настройкой и оплатой телефонии, мошенники не понесут. В-третьих, голосовые звонки через мессенджеры достаточно эффективны для схем, в которых применяется социальная инженерия. Например, при реализации сценария «фейковый босс» мошенники активно использовали именно мессенджеры. Злоумышленники практически полностью копировали аккаунты сотрудников организаций для того, чтобы завоевать доверие их коллег и убедить в том, что с ними действительно разговаривает начальство», – пояснил Немкин.

По словам депутата, доля мошеннического трафика, идущего через мессенджеры, будет расти.

«Это связано с блокировкой звонков, идущих с подменных номеров, которые ранее активно использовали злоумышленники. Кроме того, по данным МВД, в России практически решена проблема с серыми SIM-картами, которые также использовались для осуществления звонков. Мошенники потеряли ключевые инструменты «дозвона», мессенджеры – практически единственная площадка, которая им доступна», – отметил он.

Немкин пояснил, что в ряде мессенджеров уже есть функционал, позволяющий блокировать незнакомые звонки.

«Конечно, инструменты по блокировке входящих незнакомых номеров должны быть предусмотрены любым мессенджером», – отметил он.

Депутат также напомнил, что ряд операторов связи также разработали решения по блокировке мошеннических звонков в мессенджерах.