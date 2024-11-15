На Ладожском мосту перекроют одну полосу в направлении Мурманска

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в Кировском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по локальному восстановлению гидроизоляции и дорожного покрытия на разводном пролёте моста через реку Нева в период с 19 по 26 ноября будет перекрыта одна полоса движения в направлении Мурманска. По оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», на Ладожском мосту, в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.