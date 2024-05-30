На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи производством дорожных работ на 17 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД),в районе транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части с применением литого асфальтобетона в период с 31 мая по 5 июня будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы внутреннего кольца КАД, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

​«Работы будут производиться па путепроводечерез железную дорогу в составе основного хода КАД, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на второй и третьей полосах. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

​Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.