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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют по две полосы движения в обоих направлениях

На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют по две полосы движения в обоих направлениях

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют по две полосы движения в обоих направлениях

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 18 - ом километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по окраске железобетонных поверхностей пролетного строения путепровода с пескоструйной подготовкой поверхности в период с 22 июня по 27 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы на внутреннем и внешнем кольце КАД одновременно, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Данные работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД» - добавил Пузыревский.  

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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