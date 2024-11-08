В Петербурге почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

В тихий, пронизанный осенней сыростью день, у подножия монумента «Мать-Родина», возвышающегося над Санкт-Петербургом, состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная памяти сотрудников органов внутренних дел и пожарных, героически погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Церемония, пропитанная скорбью и уважением к павшим, собрала множество участников, подчеркивая важность сохранения исторической памяти о беспримерном мужестве защитников города на Неве.

Среди почётных гостей выделялись председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и председатель постоянной комиссии городского парламента по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин. Их присутствие символизировало не только уважение к памяти погибших, но и непрерывную связь поколений, ответственность нынешних руководителей за сохранение исторической правды и памяти о подвигах предшественников. Внимательно вслушиваясь в слова молитвы, они, наряду с другими высокопоставленными лицами, возложили венки и цветы к монументу, а также к памятной плите, на которой высечены имена тех, кто отдал свою жизнь за свободу и безопасность города.

Начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин, вместе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Потапенко, также приняли активное участие в траурной церемонии. Их присутствие подчеркнуло важность сохранения памяти о погибших не только для ветеранов, но и для нынешнего поколения сотрудников правоохранительных органов. Эта церемония служила напоминанием о непреходящей ценности их служения и о жертвенности, проявленной предыдущими поколениями защитников порядка.

Делегация от Правительства и Законодательного Собрания Ленинградской области также отдала дань уважения павшим героям. Их участие символизирует единство регионов в почтении памяти и подчеркивает важность сотрудничества в вопросах исторического памятования.

Курсанты ведомственных учебных заведений, будущие защитники порядка, также присутствовали на мероприятии. Для них эта церемония стала важным уроком патриотизма, наглядным примером самоотверженности и мужества. В этот день были не только возложены венки, но и подтверждена непрерывность связи поколений, связь между теми, кто погиб, и теми, кто продолжает их дело.