На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби.

Цветы и венки к монументу Матери-Родины возложили губернатор Александр Беглов и члены Правительства Санкт‑Петербурга, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский и депутаты Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга, представители Правительства и Законодательного Собрания Ленинградской области, заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом Владимир Касатонов, временно исполняющий обязанности командующего Ленинградским военным округом Рустам Миннекаев, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

В церемонии также приняли участие делегации и представители Конституционного Суда, Совета Федерации и Государственной Думы, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, представители религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций, делегации национально-культурных объединений.

Торжественно-траурные церемонии сегодня проходят также на Серафимовском, Богословском и Ново-Волковском кладбищах и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Петербурге проживает 53,9 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.