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Питерец.ру » Общество » В России снова оштрафовали Apple

В России снова оштрафовали Apple

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В России оштрафовали Apple на 3,6 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,6 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации, постановление вынесено в отношении Apple Distribution International Ltd. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

ИТ-гиганта признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России). Однако о каком именно контенте идет речь, в пресс-службе не пояснили. 

Иностранные компании систематически не соблюдают требования российского законодательства, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Компанию уже не раз штрафовали за неудаление запрещенной в России информации. Нарушение норм законодательства для Apple уже давно стало системой. Причем этот тезис можно распространить не только в отношении Apple, но и в отношении других иностранных компаний. Например, на днях за отказ удалить запрещённый контент был оштрафован владелец браузера Mozilla», – рассказал депутат.

Депутат считает, что в дальнейшем сумма штрафов, как и количество административных дел, будет расти. «Но не стоит забывать о том, что легкомысленное отношение к требованиям регулятора могут обернуться для компаний и более печальными последствиями, чем штрафы, размеры которых их уже не пугают», – заключил депутат.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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