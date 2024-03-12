ента новостей

15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
11:32
В Петербурге поймали троих грабителей, напавших на продмаг на проспекте Науки
10:40
В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей
10:21
Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков
10:17
В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
10:10
В Красносельском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста
09:23
В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя
09:13
В лидерах по ипотеке для айтишников
08:45
Что с рейтингом кандидатов?
02:10
Такого не ожидал никто: «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской волейбольной Суперлиги проиграло АСК со счётом 0–3
00:49
3:0 в матче и 4–1 в серии: итоги противостояния СКА и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024
20:41
На фоне поражения «Краснодара» в Ростове «Зенит» стал лидером чемпионата России после 20-го тура
18:48
В поселке Красносельское после пожара в одном из домов обнаружили трупы троих человек
16:55
ВООПИК набирает волонтеров на бесплатное обучение мониторингу ОКН
16:04
На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД
15:25
Места работы в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 11 по 17 марта
15:22
Вестибюль станции метро «Сенная площадь» досрочно открыли для пассажиров
13:55
В Швейцарских Альпах найдены тела пяти лыжников, один пропал без вести
13:46
Выставка «И был блин на весь мир!»
13:39
Полицейские Петербурга поймали вора, промышлявшего кражами из арендных квартир
12:48
Петербургская команда по синхронному катанию на коньках выиграла чемпионат России
12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
11:49
В Сланцах подросток сорвался с высоты пятого этажа
11:00
Выставка о Крымском полуострове откроется в парке «Россия – Моя история»
10:53
На трассе «Сортавала» полностью перекроют движение автомобильного транспорта
10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
09:59
В Ленобласти задержали участников конфликта в со стрельбой в поселке Новый Свет
09:48
В Ленобласти задержали жителя Вологодской области с крупной партией синтетических наркотиков
09:41
Налетчик с игрушечным пистолетом похитил алкоголь из магазина на Муринской дороге
09:22
В России могут отнести преступления с использованием IT к отягчающим обстоятельствам в УК
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков

Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков

0
63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Telegram в очередной раз оштрафован в России, причиной стал отказ платформы удалить недостоверную информацию.

Telegram в очередной раз оштрафован в России, причиной стал отказ платформы удалить недостоверную информацию. Мессенджер пользуется большой популярностью среди россиян, однако он должен менять свое отношение к законам РФ – в противном случае в отношении него могут принять технологические меры.
Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей. Причиной стал отказ платформы удалить недостоверные данные о потерях российской армии, понесенных в ходе специальной военной операции на Украине. Решение о штрафе было принято еще в декабре 2023 года, однако его причина до настоящего времени оставалась неизвестной, сообщает ТАСС.

«Признать „Телеграм мессенджер инк.“ (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей», — указано в документе.

Статья предусматривает ответственность за нарушение закона о самоконтроле, он действует с 21 февраля 2021 года. Это статья 10.6 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно норме, на соцсети наложена обязанность мониторить и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию.

Это уже не первый случай привлечения Telegram к административной ответственности в связи с отказом удалить запрещенный контент, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«Кроме того, ранее платформу уже штрафовали за неисполнение предписания Роскомнадзора, за отказ локализовать данные россиян. Несмотря на бурный рост популярности в России, который демонстрирует Telegram последние годы, стремление площадки соблюдать законы РФ пока оставляет желать лучшего», - отметил депутат.

По данным социологов, 35% россиян выбирают для общения с близкими и родственниками именно Telegram (35%). Ежедневно 46% населения России заходит в этот мессенджер, при этом порядка 30% времени, проведенного в нем, россияне тратят на чтение каналов. Активно интересуются мессенджером и российские рекламодатели – в прошлом году на Telegram пришлось порядка 38% от общего бюджета, затраченного на размещение рекламы в иностранных социальных сетях и мессенджерах.

«Это означает, что площадка имеет достаточно серьезное влияние на граждан, распространяемая там информация имеет широкий охват. При этом, как это неоднократно отмечалось, Telegram не очень качественно работает с жалобами пользователей на противоправный контент, без ответа остаются и требования Роскомнадзора. Эту ситуацию точно нужно исправлять – если она будет усугубляться, в отношении мессенджера могут быть приняты технологические меры, а это замедление трафика или даже полная блокировка ресурса на территории России. Безусловно, это крайние меры, на которые никто не хотел бы идти, но и оставлять наших граждан в уязвимом положении мы не можем», - отметил Антон Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-02-2024, 15:05
Telegram стал главным инструментом мошенников
19-04-2016, 07:00
«ВКонтакте» запустит свой мессенджер
26-06-2017, 10:23
Что будет с мессенджером?
20-10-2023, 12:50
В России решили обанкротить Google
30-01-2024, 13:30
TikTok не вернется в Россию
5-09-2023, 13:21
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 8,3 миллиона рублей

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
0
177
Вчера, 12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
0
128
Вчера, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
0
249
10-03-2024, 14:13
На Санкт-Петербургском шоссе в массовом ДТП погиб водитель «Жигулей»
Наверх