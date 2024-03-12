Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков

Telegram в очередной раз оштрафован в России, причиной стал отказ платформы удалить недостоверную информацию. Мессенджер пользуется большой популярностью среди россиян, однако он должен менять свое отношение к законам РФ – в противном случае в отношении него могут принять технологические меры.
Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей. Причиной стал отказ платформы удалить недостоверные данные о потерях российской армии, понесенных в ходе специальной военной операции на Украине. Решение о штрафе было принято еще в декабре 2023 года, однако его причина до настоящего времени оставалась неизвестной, сообщает ТАСС.
Статья предусматривает ответственность за нарушение закона о самоконтроле, он действует с 21 февраля 2021 года. Это статья 10.6 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно норме, на соцсети наложена обязанность мониторить и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию.
Это уже не первый случай привлечения Telegram к административной ответственности в связи с отказом удалить запрещенный контент, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.
По данным социологов, 35% россиян выбирают для общения с близкими и родственниками именно Telegram (35%). Ежедневно 46% населения России заходит в этот мессенджер, при этом порядка 30% времени, проведенного в нем, россияне тратят на чтение каналов. Активно интересуются мессенджером и российские рекламодатели – в прошлом году на Telegram пришлось порядка 38% от общего бюджета, затраченного на размещение рекламы в иностранных социальных сетях и мессенджерах.