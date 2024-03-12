Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков

Telegram в очередной раз оштрафован в России, причиной стал отказ платформы удалить недостоверную информацию. Мессенджер пользуется большой популярностью среди россиян, однако он должен менять свое отношение к законам РФ – в противном случае в отношении него могут принять технологические меры.

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей. Причиной стал отказ платформы удалить недостоверные данные о потерях российской армии, понесенных в ходе специальной военной операции на Украине. Решение о штрафе было принято еще в декабре 2023 года, однако его причина до настоящего времени оставалась неизвестной, сообщает ТАСС.

«Признать „Телеграм мессенджер инк.“ (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей», — указано в документе.

Статья предусматривает ответственность за нарушение закона о самоконтроле, он действует с 21 февраля 2021 года. Это статья 10.6 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно норме, на соцсети наложена обязанность мониторить и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию.

Это уже не первый случай привлечения Telegram к административной ответственности в связи с отказом удалить запрещенный контент, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«Кроме того, ранее платформу уже штрафовали за неисполнение предписания Роскомнадзора, за отказ локализовать данные россиян. Несмотря на бурный рост популярности в России, который демонстрирует Telegram последние годы, стремление площадки соблюдать законы РФ пока оставляет желать лучшего», - отметил депутат.

По данным социологов, 35% россиян выбирают для общения с близкими и родственниками именно Telegram (35%). Ежедневно 46% населения России заходит в этот мессенджер, при этом порядка 30% времени, проведенного в нем, россияне тратят на чтение каналов. Активно интересуются мессенджером и российские рекламодатели – в прошлом году на Telegram пришлось порядка 38% от общего бюджета, затраченного на размещение рекламы в иностранных социальных сетях и мессенджерах.

«Это означает, что площадка имеет достаточно серьезное влияние на граждан, распространяемая там информация имеет широкий охват. При этом, как это неоднократно отмечалось, Telegram не очень качественно работает с жалобами пользователей на противоправный контент, без ответа остаются и требования Роскомнадзора. Эту ситуацию точно нужно исправлять – если она будет усугубляться, в отношении мессенджера могут быть приняты технологические меры, а это замедление трафика или даже полная блокировка ресурса на территории России. Безусловно, это крайние меры, на которые никто не хотел бы идти, но и оставлять наших граждан в уязвимом положении мы не можем», - отметил Антон Немкин.