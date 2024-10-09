Discord заблокировали в РФ

Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Discord в России.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее ведомство направило администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент. Ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удалены.

За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер ранее был оштрафован на 6 миллионов рублей. Помимо этого, 30 сентября 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал платформу Discord на 3,5 млн руб. за неисполнение требований по удалению запрещенного контента. А в июле 2023 года суд в Москве оштрафовал Discord на 6 млн руб. за то, что компания не удалила порнографический контент с участием несовершеннолетних.

Также в октябре этого года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что девять подростков, готовивших нападения под влиянием украинских кураторов через Discord, задержали в России. Также в ФСБ сообщили, что в России задержали 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые, как утверждается, склоняли по указанию Киева подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей.

Блокировка Discord - очередной сигнал другим иностранным ИТ-компаниям о том, что рано или поздно терпение и желание вести переговоры заканчиваются, отметил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Несколько инцидентов можно списать на человеческий фактор, но когда мессенджер систематически нарушает законодательство РФ, говорить о случайностях уже не приходится. Сейчас деструктивный контент там по-прежнему распространяется, мошенничество процветает, а компания даже не пытается соблюдать требования по удалению запрещенной информации. По этой причине Discord представляет опасность для российских пользователей, особенно для детей», - сказал депутат.

После всех предупреждений и попыток выйти на диалог решение Роскомнадзора представляется вполне логичным, считает Немкин.

«Но хочу в очередной раз напомнить - нашим гражданам переживать не о чем. Среди отечественных площадок легко подобрать как решение для коммуникации с друзьями во время игры, так и программу для групповых созвонов и дистанционного обучения. Подчеркну - в первую очередь, блокировка Discord направлена на обеспечение безопасности российских пользователей в интернете. Особенно это важно, когда Запад развязал информационную войну против России», - заключил парламентарий.