Discord заблокировали в РФ

Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Discord в России.
Ранее ведомство направило администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент. Ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удалены.
За неудаление изображений с детской порнографией мессенджер ранее был оштрафован на 6 миллионов рублей. Помимо этого, 30 сентября 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал платформу Discord на 3,5 млн руб. за неисполнение требований по удалению запрещенного контента. А в июле 2023 года суд в Москве оштрафовал Discord на 6 млн руб. за то, что компания не удалила порнографический контент с участием несовершеннолетних.
Также в октябре этого года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что девять подростков, готовивших нападения под влиянием украинских кураторов через Discord, задержали в России. Также в ФСБ сообщили, что в России задержали 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые, как утверждается, склоняли по указанию Киева подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей.
Блокировка Discord - очередной сигнал другим иностранным ИТ-компаниям о том, что рано или поздно терпение и желание вести переговоры заканчиваются, отметил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
После всех предупреждений и попыток выйти на диалог решение Роскомнадзора представляется вполне логичным, считает Немкин.