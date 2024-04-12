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Питерец.ру » Общество » Google вновь оштрафован почти на 5 млрд рублей

Google вновь оштрафован почти на 5 млрд рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Мосгорсуд утвердил оборотный штраф для американского ИТ-гиганта в размере 4,6 млрд рублей.

Московский городской суд признал законным взыскание с американской корпорации Google 4,6 млрд руб. за систематическое неудаление недостоверных сведений о специальной военной операции и другой запрещенной в России информации.
Это уже третий оборотный штраф, который компания обязана выплатить.

Не секрет, что иностранные ИТ-гиганты нарушают требования законодательства не только в России, но и в других зарубежных странах, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Как правило, это касается стран, не согласных с западной политической повесткой, а бизнес, как известно, уже давно стал инструментом политического давления. Кроме того, компанию не раз обвиняли в нарушении конфиденциальности и слежке за пользователями. Например, в 2020 году против Google был выдвинут иск на $5 млрд долларов с обвинением в тайной слежке за пользователями, которые используют функционал режима инкогнито», – рассказал депутат. 

В России никто не может не исполнять требования закона, отметил Немкин.

«Любая иностранная компания, работающая в России, должна соблюдать требования российского законодательства. В противном случае она должна быть готова нести издержки, в том числе и судебные, либо уходить с нашего рынка. Последнее в целом уже происходит. Напомню, что Арбитражный суд Москвы еще в октябре прошлого года признал российскую дочку ИТ-гиганта банкротом», – напомнил Антон Немкин.

По словам депутата, сказать о том, выплатит ли компания назначенный штраф, пока сложно.

«Напомню, что ФССП в конечном счете все-таки взыскала первые два оборотных штрафа на общую сумму в 29 млрд рублей», – отметил он.

Немкин также подчеркнул, что в настоящий момент Рунет демонстрирует бурный рост как социальных сетей, так и видеохостингов.

«Например, достаточно позитивные показатели у VK и Rutube, в том числе за счет активного привлечения известных блогеров. У нас фактически уже сформирована альтернатива существующим западным площадкам, где соблюдается не только законодательство РФ, но и реализуется модерация контента. Политизация западных платформ, вероятно, приведет к их полноценному уходу с отечественного рынка, но на российском пользователе это уже не скажется», – считает депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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