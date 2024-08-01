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Питерец.ру » Общество » Суд оштрафовал Google на 5 млн руб за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Суд оштрафовал Google на 5 млн руб за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Компанию Google оштрафовали на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Так, Google LLC признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ – речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, «схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования».

Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Так, Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ с оборотным штрафом: в конце 2021 года Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила еще два оборотных штрафа: 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО; 4,6 миллиарда — за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.

Проблемы с модерацией на разных сервисах и площадках Google, и в том числе с оперативным удалением противоправной и запрещенной информации, говорят о том, что это общая политика ИТ-гиганта. Очевидно, что корпорация не уделяет достаточного внимания безопасности пользователей, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«По тому, что проблемы с модерацией на площадках Google, например, на YouTube, не решаются годами, можно сделать вывод, что корпорация не очень-то старается их решить. Возможно, Google лишь делает необходимый минимум, чтобы сохранить аудиторию, но и не тратить на ее защиту слишком больших средств. Кроме того, Google старается сократить человеческое участие в модерации, скинув всю работу на искусственный интеллект. Это тревожная тенденция, которая может привести к тому, что пользователи не только будут постоянно натыкаться на деструктивный контент, но и не смогут толком на него пожаловаться. Уже сейчас достучаться до модераторов, к примеру, YouTube очень сложно, так как их штат слишком мал для адекватного взаимодействия с аудиторией. И в будущем эта проблема может лишь усугубиться», - отметил депутат.

Ради безопасности пользователей необходимо стимулировать миграцию аудитории с площадок Google на отечественные аналоги, уверен Немкин.

«В отличие от ресурсов ИТ-гиганта, игнорирующего российское право и решившего, что он сам себе закон, наши платформы выполняют юридические нормы, обеспечивают качественный самомониторинг и несут ответственность за безопасность пользователей. Еще один фактор – находясь в США, видеохостинг более-менее активно реагирует только на претензии со стороны местных контрольных органов. В случае же с письмом, которое направил Роскомнадзор в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи, то ведомство даже на него по-прежнему не получило ответа. Вместо диалога видеохостинг, который принадлежит Google, продолжает применять ограничительные меры к российским ресурсам, 83 из них заблокированы только в 2024 году», - напомнил Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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