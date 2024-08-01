Суд оштрафовал Google на 5 млн руб за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Так, Google LLC признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ – речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, «схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования».
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Так, Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ с оборотным штрафом: в конце 2021 года Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила еще два оборотных штрафа: 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО; 4,6 миллиарда — за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
Проблемы с модерацией на разных сервисах и площадках Google, и в том числе с оперативным удалением противоправной и запрещенной информации, говорят о том, что это общая политика ИТ-гиганта. Очевидно, что корпорация не уделяет достаточного внимания безопасности пользователей, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Ради безопасности пользователей необходимо стимулировать миграцию аудитории с площадок Google на отечественные аналоги, уверен Немкин.