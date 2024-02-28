Блокировал ли Роскомнадзор сообщество Steam в России?

Одна из интернет-страниц официального сообщества игровой площадки Steam была внесена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Причиной стало распространение пронаркотического контента, который был оперативно удален владельцем ресурса. Сейчас ссылка на платформу уже удалена из реестра, доступ к сообществу не ограничивается.

Накануне в Едином реестре запрещенной информации появилась строчка о внесении официального сообщества игровой площадки Steam. Сообщество было внесено в реестр по решению МВД от 22 февраля, причины не указывались. Однако позже Роскомнадзор опроверг эту информацию.

Как пояснили в ведомстве, одна из страниц сообщества Steam была внесена в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта также было направлено требование удалить противоправный контент.

"В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", - говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале ведомства.

Внесение в реестр запрещенной информации Роскомнадзора не означает моментальную блокировку ресурса - ему дается время на то, чтобы удалить запрещенную информацию, фейки или другой контент, который может стать причиной блокировки, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Именно поэтому платформа и оставалась доступной пользователям в России. При этом в том случае, если причины блокировки не были бы устранены, и платформу официально заблокировали, россияне и правда потеряли бы доступ к своим данным. При таком раскладе получить доступ к своим профилям граждане могли бы только при помощи средств обхода блокировок, которые запрещены в России и представляют большую угрозу не только для персональной информации пользователей, но и для их устройств», - отметил депутат.

Сейчас площадка сообщества Steam используется пользователями в России в основном для покупки лицензионных копий игры. Ее блокировка могла бы привести к росту пиратства среди пользователей, поэтому платформа в целом аккуратно относится к исполнению российского законодательства – это доказывает тот факт, что запрещенная информация, выявленная Роскомнадзором, была оперативно удалена, подчеркнул Антон Немкин.

«Тем не менее, о рисках использования зарубежных платформ россиян предупреждали неоднократно - сегодня подобная ситуация может возникнуть с любым зарубежным ресурсом, если он начнет распространять деструктив. Притом блокировка может наступить не только с нашей стороны, но и с их, внезапно», - заключил депутат.