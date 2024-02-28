Блокировал ли Роскомнадзор сообщество Steam в России?

Одна из интернет-страниц официального сообщества игровой площадки Steam была внесена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Причиной стало распространение пронаркотического контента, который был оперативно удален владельцем ресурса. Сейчас ссылка на платформу уже удалена из реестра, доступ к сообществу не ограничивается.
Накануне в Едином реестре запрещенной информации появилась строчка о внесении официального сообщества игровой площадки Steam. Сообщество было внесено в реестр по решению МВД от 22 февраля, причины не указывались. Однако позже Роскомнадзор опроверг эту информацию.
Как пояснили в ведомстве, одна из страниц сообщества Steam была внесена в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта также было направлено требование удалить противоправный контент.
Внесение в реестр запрещенной информации Роскомнадзора не означает моментальную блокировку ресурса - ему дается время на то, чтобы удалить запрещенную информацию, фейки или другой контент, который может стать причиной блокировки, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Сейчас площадка сообщества Steam используется пользователями в России в основном для покупки лицензионных копий игры. Ее блокировка могла бы привести к росту пиратства среди пользователей, поэтому платформа в целом аккуратно относится к исполнению российского законодательства – это доказывает тот факт, что запрещенная информация, выявленная Роскомнадзором, была оперативно удалена, подчеркнул Антон Немкин.