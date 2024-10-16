Telegram оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Таганский суд Москвы оштрафовал TelegramMessenger Inc. за неудаление запрещенного в России контента. «Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сообщили в суде.

Компания признана виновной в неудаленииподлежащей устранению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Согласно данным суда, это седьмой штраф Telegram с начала года за нарушение российских законов.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы — Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia — неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

В России в постоянном режиме ведется работа, направленная на пресечение распространения недостоверной информации, попыток дестабилизации общественно-политической обстановки с использованием сети «Интернет», отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«С начала 2024 года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент, либо ведомство ограничило доступ к 27 тыс. интернет-страниц, содержавших недостоверную информацию, и 1,8 тыс. интернет-страниц с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях.Иностранные ИТ-площадки за неудалениезапрещенных в России материалов системно привлекаются к административной ответственности, в том числе с назначением оборотных штрафов - до 20% от годовой выручки компании. Так, за 2024 год общая сумма наложенных на них штрафов составляет уже более 35 млн рублей, а всего с 2021 года - более 35,3 млрд рублей», - сказал депутат.

При этом зарубежные площадки продолжают использовать для управления пользовательской повесткой такие методы, как цензурирование неугодной информации. «С начала 2024 года зафиксировано 95 таких инцидентов, в том числе: массовая блокировка видеохостингом YouTubeканалов региональных филиалов ВГТРК, а также страниц известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку Российской Федерации и действий властей», - напомнил Немкин.