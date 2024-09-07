Закупаются к школе на Ozon и WB

«Питерец.ру» сообщает, что перед началом учебного года наплыва посетителей в ТЦ Петербурга не наблюдалось. Жители Северной столицы, конечно, покупали школьные товары в обычных магазинах, но какого-то ажиотажа не было.

Однако в маркетплейсах продажи товаров данной группы серьезно повысились. Так, на Ozon во второй половине августа стали чаще покупать школьную форму для девочек и мальчиков. Спрос на нее вырос на 70% и 48% соответственно. Канцтовары и рюкзаки покупали на 20% и 35% чаще. Для сравнения учитывались показатели 2023 года.

В Willdberries высоким спросом пользовались канцелярские принадлежности – продажи увеличились на 80%. Также петербуржцы намного чаще приобретали стикеры – на 132%.