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Питерец.ру » Общество » Закупаются к школе на Ozon и WB

Закупаются к школе на Ozon и WB

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
cre.ru
Петербуржцы стали чаще приобретать школьные товары на популярных маркетплейсах

«Питерец.ру» сообщает, что перед началом учебного года наплыва посетителей в ТЦ Петербурга не наблюдалось. Жители Северной столицы, конечно, покупали школьные товары в обычных магазинах, но какого-то ажиотажа не было.

Однако в маркетплейсах продажи товаров данной группы серьезно повысились. Так, на Ozon во второй половине августа стали чаще покупать школьную форму для девочек и мальчиков. Спрос на нее вырос на 70% и 48% соответственно. Канцтовары и рюкзаки покупали на 20% и 35% чаще. Для сравнения учитывались показатели 2023 года.

В Willdberries высоким спросом пользовались канцелярские принадлежности – продажи увеличились на 80%. Также петербуржцы намного чаще приобретали стикеры – на 132%.

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