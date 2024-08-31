ента новостей

08:36
Спрос на смартфоны увеличился
23:40
Молодёжный «Зенит» со счётом 2:0 обыграл сверстников из «Сочи», голы забили Никита Базилевский и Тимур Иванов
21:11
Петербургские шахматистки Татьяна Гетьман и Алёна Гармаш набрали по 2,5 очка за 3 тура «Сатинской осени – 2024», Евгения Овод после двух побед на старте проиграла
20:24
Генеральный консул Китая познакомился с Герценовским университетом
20:12
Нападающий Александр Соболев официально стал игроком «Зенита», но не трансферная ошибка ли это?
17:50
Дорожные работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Приморским шоссе продлеваются до 3 сентября
13:53
В Петербурге представили инициативу «Героям Отечества: новые возможности», получившую поддержку единороссов
13:31
Отечественные операционные системы под ударом хакеров
12:57
Петербуржцы уверены в победе Беглова
12:50
Правительство России поручило начать подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта
12:43
Первая в России выставка казахского фотографа Максата Шагырбая
12:16
Пожилой отец Дурова превратился в затворника
11:29
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской
11:24
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Ломоносова и Колпино
11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров в Калининском районе
09:26
В Новогорелово иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
09:23
На Северном проспекте задержали пьяного стрелка
09:17
На Троицкой площади трое мужчин избили подростка
08:50
Кредитный портфель бизнеса растет
08:44
В СПб пройдет серьезный бизнес-форум
02:13
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь, лучший по рейтингу ФИДЕ гроссмейстер России Ян Непомнящий и Аниш Гири из Нидерландов провалились на супертурнире в Сент-Луисе, победителем которого стал француз Алиреза Фируджа
23:52
Волейбольная «Ленинградка» после поражений от «Тулицы» и «Локомотива» победила «Протон» на Кубке Легенд
23:23
Поражением 3:4 по буллитам завершился для СКА предсезонный турнир имени Пучкова, с таким же счётом «Спартак» обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы
19:13
Герценовцы собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области
15:00
Петербургские молодогвардейцы организовали уборку береговой линии Финского залива
14:14
На Миллионной улице самокатчик упал на проезжую часть и ударился об автомобиль
13:55
Наличные можно снимать прямо на кассе
13:16
Гаишник оказался честным
12:55
В Ленобласти водитель лесовоза погиб в ДТП на автодороге «Светогорск»
12:46
В Ленобласти автомобиль «Шевроле Авео» вылетел в кювет. Пострадали две несовершеннолетние пассажирки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Спрос на смартфоны увеличился

Спрос на смартфоны увеличился

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
metronews.ru
Жители Северной столицы стали чаще приобретать мобильные телефоны

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб выросли продажи мобильных телефонов. Причем это касается как новых моделей, так и подержанных гаджетов. Так, во 2-м квартале текущего года объем продаж в данном сегменте увеличился на 12%. Для сравнения учитывался аналогичный период 2023-го.

Данная тенденция объясняется несколькими факторами. Например, выгодными программами рассрочки в магазинах и салонах сотовой связи – петербуржцы нередко могут приобрести телефон, расплачиваясь за него до 2 лет. Также выросла популярность б/у смартфонов, что тоже привело к увеличению показателей продаж.

Наиболее востребованными брендами являются «Эппл», «Самсунг», «Сяоми», «Хонор» и «Нокиа». Именно такие телефоны петербуржцы покупают чаще всего.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-03-2024, 09:36
Выросли продажи мобильных телефонов
10-08-2024, 08:24
В СПб вырос спрос на золотистые смартфоны
6-02-2024, 08:26
Продажи автомобилей выросли
16-04-2022, 07:56
Подержанные смартфоны стали популярны
30-01-2023, 12:30
Увеличился спрос на склады
27-08-2024, 09:53
Увеличились продажи жилья класса «комфорт»

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 09:26
В Новогорелово иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
0
181
29-08-2024, 14:14
На Миллионной улице самокатчик упал на проезжую часть и ударился об автомобиль
0
167
29-08-2024, 12:55
В Ленобласти водитель лесовоза погиб в ДТП на автодороге «Светогорск»
0
185
29-08-2024, 12:20
В Приморском районе мужчина на кикшеринговом электросамокате сбил 6-летнего мальчика
Наверх