Спрос на смартфоны увеличился

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб выросли продажи мобильных телефонов. Причем это касается как новых моделей, так и подержанных гаджетов. Так, во 2-м квартале текущего года объем продаж в данном сегменте увеличился на 12%. Для сравнения учитывался аналогичный период 2023-го.

Данная тенденция объясняется несколькими факторами. Например, выгодными программами рассрочки в магазинах и салонах сотовой связи – петербуржцы нередко могут приобрести телефон, расплачиваясь за него до 2 лет. Также выросла популярность б/у смартфонов, что тоже привело к увеличению показателей продаж.

Наиболее востребованными брендами являются «Эппл», «Самсунг», «Сяоми», «Хонор» и «Нокиа». Именно такие телефоны петербуржцы покупают чаще всего.