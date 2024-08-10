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Питерец.ру » Общество » В СПб вырос спрос на золотистые смартфоны

В СПб вырос спрос на золотистые смартфоны

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rbc.ru
Жители Северной столицы стали чаще приобретать золотистые смартфоны

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб увеличился спрос на мобильные телефоны, выполненные в золотистом корпусе. В первую половину 2024 года продажи таких гаджетов выросли на 120%. Для сравнения брался такой же период 2023-го.

Аналитики отметили, что смартфоны вообще стали приобретать чаще в 2,2 раза. Однако наиболее распространенными вариантами по-прежнему остаются модели белого и черного цвета. Так что повышение спроса на золотистые смартфоны не изменило общую тенденцию рынка.

Также напоминаем, что остается неясной ситуация с Айфонами. Продажу смартфонов компании Apple в РФ хотят запретить, но пока это всего лишь намерения. Пойдет ли дело дальше подобных разговоров, неизвестно. По крайней мере, конкретный законопроект сейчас не обсуждается.

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