В СПб вырос спрос на золотистые смартфоны

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб увеличился спрос на мобильные телефоны, выполненные в золотистом корпусе. В первую половину 2024 года продажи таких гаджетов выросли на 120%. Для сравнения брался такой же период 2023-го.

Аналитики отметили, что смартфоны вообще стали приобретать чаще в 2,2 раза. Однако наиболее распространенными вариантами по-прежнему остаются модели белого и черного цвета. Так что повышение спроса на золотистые смартфоны не изменило общую тенденцию рынка.

Также напоминаем, что остается неясной ситуация с Айфонами. Продажу смартфонов компании Apple в РФ хотят запретить, но пока это всего лишь намерения. Пойдет ли дело дальше подобных разговоров, неизвестно. По крайней мере, конкретный законопроект сейчас не обсуждается.