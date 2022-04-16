Подержанные смартфоны стали популярны

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличились продажи б/у смартфонов. По имеющимся данным, подъем спроса на такие устройства произошел в первые месяцы 2022 года.

Если сравнивать продажи за 1 квартал текущего года с аналогичным периодом 2021 года, то сегодняшние продажи увеличились на 24%. В среднем покупатели тратят на эти гаджеты 21,4 тыс. руб.

Лидер в данном сегменте рынка остается iPhone. Подержанные «яблочные» смартфоны стали покупать на 33% чаще. Такой телефон в среднем обходится в 29,5 тыс. руб. Второе место по популярности занимает «Самсунг», за который приходится отдавать 16,7 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Xiaomi с ценой 10,4 тыс. руб.

Повышение спроса на б/у смартфоны объяснимо объективными факторами. Поднялись цены на новые телефоны и другие товары. Из-за чего покупательская способность граждан снизилась. Поэтому люди стали предпочитать подержанные мобильники.