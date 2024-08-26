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Питерец.ру » Общество » Начало работ по ликвидации колейности на мосту Дружбы в Выборге перенесли на 27 августа

Начало работ по ликвидации колейности на мосту Дружбы в Выборге перенесли на 27 августа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Начало работ по ликвидации колейности на мосту Дружбы в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Выборге перенесли на 27 августа

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой (подъезд к городу Выборг №2), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производственной необходимостью подрядной организацией принято решение переносе начала производства работ по ликвидации колейности на мосту Дружбы на 27 августа. Окончание работ запланировано на 3 сентября» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В связи с производством работ по ликвидации колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться в городе Выборг, на мосту через Западный пролив Сайменского канала (мост Дружбы) который расположен на 4 километре подъезда к городу Выборг №2 в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия»» - добавил Пузыревский.

Ранее выполнение работ было запланировано на период с 15 по 23 августа.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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