Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что сроки производства работ по ликвидации колейности на КАД перенесли по погодным условиям.

«В связи с ухудшением погодных условий Управлением федеральных автомобильных дорог совместно с подрядными организациями принято решение об остановке производства работ по ликвидации колейности на КАД. Работы будут продолжены после окончания майских праздников, начиная с 14 мая» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха, сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах сложная обстановка.

Работы возобновят на четырёх участках КАД одновременно.

Внутреннее кольцо, км 80+706 - км 84+309 - 2 и 3 полосы;

Внутреннее кольцо, км 84+639 - км 91+300 - 2 и 3 полосы;

Внешнее кольцо, км 40+206 - км 38+688 - 3 и 4 полосы;

Внешнее кольцо, км 61+540 - км 59+047 - 3 и 4 полосы.

«Для исключения автомобильных заторов в период майских праздников количество дорожных работ с ограничением пропускной способности на федеральных дорогах будет сведено к минимуму» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.