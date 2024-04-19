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Питерец.ру » Общество » Сроки производства работ по ликвидации колейности на КАД перенесли по погодным условиям

Сроки производства работ по ликвидации колейности на КАД перенесли по погодным условиям

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сроки производства работ по ликвидации колейности на КАД перенесли по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что сроки производства работ по ликвидации колейности на КАД перенесли по погодным условиям.

«В связи с ухудшением погодных условий Управлением федеральных автомобильных дорог совместно с подрядными организациями принято решение об остановке производства работ по ликвидации колейности на КАД. Работы будут продолжены после окончания майских праздников, начиная с 14 мая» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха, сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах сложная обстановка.

Работы возобновят на четырёх участках КАД одновременно.

  • Внутреннее кольцо, км 80+706 - км 84+309  - 2 и 3 полосы;
  • Внутреннее кольцо, км 84+639 - км 91+300  - 2 и 3 полосы;
  • Внешнее кольцо, км 40+206 - км 38+688  - 3 и 4 полосы;
  • Внешнее кольцо, км 61+540 - км 59+047  - 3 и 4 полосы.
«Для исключения автомобильных заторов в период майских праздников количество дорожных работ с ограничением пропускной способности на федеральных дорогах будет сведено к минимуму» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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